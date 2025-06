82-Jährige fährt Fußgänger in Darmstadt an

Eine 82 Jahre alte Autofahrerin hat am Montag an einer Kreuzung in Darmstadt zwei Fußgänger mit ihrem Auto angefahren.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden beide - ein 54 Jahre alter Mann und ein 16-Jähriger - dabei leicht verletzt. Die Beamten suchen nun Zeugen, um den Unfallhergang zu klären.