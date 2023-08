Ein 82-Jähriger ist in Marburg-Cappel von einem Hund angegriffen und durch Bisse schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte der Mann am Sonntagvormittag die Attacke des Tiers im Cappeler Feld letztlich abwehren. Mit Bissverletzungen an den Beinen rettete er sich nach Hause und rief von dort die Ambulanz an.

Das große, beigefarbene Tier habe ihn unvermittelt angegriffen. Der Hund trug kein Halsband. Einen möglichen Hundehalter habe der Mann nicht gesehen.