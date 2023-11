Der Lkw kippte in die Böschung. Zur Bergung wurde ein Kran angefordert.

Lkw in Böschung

Auf der A5 bei Frankfurt ging stundenlang gar nichts mehr. Ein Lkw war in die Böschung gerutscht. Der Unfall geschah in einem Wasserschutzgebiet. Das verzögerte die Aufräumarbeiten erheblich.

Nach einer studenlangen Geduldsprobe für Autofahrer rollt der Verkehr auf der A5 von Frankfurt in Richtung Norden seit der Nacht zum Freitag wieder ohne Verzögerungen. Nahe dem Bad Homburger Kreuz waren am Donnerstagvormittag ein Lkw und zwei Autos zusammengestoßen. Auf mehr als 23 Kilometern stauten sich dort am späten Abend noch die Fahrzeuge.

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten gestalteten sich kompliziert. Zum einen lag der Lkw lange in der Böschung und konnte erst am späten Abend geborgen werden, und zum anderen gab es laut Polizei Probleme mit der Rettungsgasse. Außerdem lag die Unfallstelle in einem Wasserschutzgebiet, weshalb die verunreinigte Erde abgetragen werden musste.

Unfall beim Spurwechsel

Bei dem Unfall wurden nach Polizeiangaben zwei Menschen verletzt. Der Lkw-Fahrer habe beim Spurwechsel ein herannahendes Auto übersehen. Dieses sei ausgewichen und mit einem weiteren Auto kollidiert. Der Lkw habe offenbar ebenfalls versucht auszuweichen und sei dabei samt Anhänger im Graben gelandet.

Die Autobahn war drei Stunden voll gesperrt. Um 14 Uhr gab die Polizei einen Fahrstreifen wieder für den Verkehr frei. Die Ermittler schätzten den Schaden auf etwa 50.000 Euro.