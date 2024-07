Nach einer Lastwagen-Kollision bei Grünberg ist die A5 derzeit in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Ein Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern länger an, es kommt zu massiven Behinderungen.

Viel Geduld brauchen Autofahrer derzeit auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt. Wegen eines Lkw-Unfalls ist die Autobahn zwischen Homberg/Ohm (Vogelsberg) und Grünberg (Gießen) voll gesperrt.

Ein Lkw-Fahrer war am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr nahe Grünberg auf einen anderen Lastwagen aufgefahren, wie die Polizei berichtete. Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe für ihn aber nicht, so die Polizei.

Der andere Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An der Unfallstelle lief Milch und Öl aus. Die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Unfallstelle kann sich nach Angaben der Polizei noch länger hinziehen.

Lange Staus auf Autobahn

Auf der Autobahn staute sich der Verkehr zwischenzeitlich auf bis zu 16 Kilometern. Ab der Anschlussstelle Homberg werden die Autos abgeleitet. Im Stau stehende Verkehrsteilnehmer werden einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Es wird empfohlen, weiträumig ab Alsfeld-West über die U18 und U20 auszuweichen. Allerdings staut sich der Verkehr teilweise auch auf den Umleitungsstrecken.