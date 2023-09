In der Nacht zum Mittwoch hat ein mit einer Achterbahn geladener Lkw eine Zapfsäule abgerissen. Der Fahrer hatte auf der Autobahnraststätte Fulda Nord auf der A7 getankt. Beim Wegfahren ist er an einer Zapfsäule hängen geblieben und riss diese mit. Der Fahrer kam mit seiner Achterbahn "Crazy Mouse" von einem Schützenfest in Fulda. Bei dem Unfall wurde auch eine Reinigungsmaschine demoliert. Verletzt wurde niemand. Der Lkw samt Ladung konnten die Fahrt fortsetzen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro.