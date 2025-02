ADAC-Luftrettungshubschrauber in Fulda - weniger Einsätze der ADAC Luftrettung

Der ADAC-Luftrettungshubschrauber "Christoph 28" ist 2024 seltener zu einem Einsatz abgehoben als noch 2023.

Der Hubschrauber flog im vergangenen Jahr 1.287 Einsätze und damit knapp zehn Prozent weniger als noch ein Jahr zuvor, wie der ADAC am Dienstag mitteilte. Am häufigsten wurde der Hubschrauber zu Unfällen oder bei Notfällen mit dem Herz-Kreislauf-System wie etwa Herzinfarkten gerufen. "Christoph 28" ist in Fulda stationiert und landesweit der einzige ADAC-Rettungshubschrauber. In Hessen gibt es insgesamt vier Luftrettungszentren.