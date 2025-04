Volle Straßen und Züge an Ostern erwartet

Kurzurlaub, Verwandtenbesuche, Rückreisewelle: Rund um die Osterfeiertage wird es voll auf Hessens Autobahnen. Der ADAC warnt vor einem der staureichsten Tage des Jahres. Auch in Zügen dürfte es eng werden.

Veröffentlicht am 17.04.25 um 08:19 Uhr

Wer am langen Oster-Wochenende unterwegs sei, müsse mit spürbar mehr Verkehr rechnen, warnte der Automobilclub ADAC vor dem anstehenden Feiertagsverkehr. Bereits der Gründonnerstag gehöre erfahrungsgemäß zu "einem der staureichsten Tage des Jahres", so die Experten des ADAC Hessen-Thüringen. Ab dem Nachmittag träfen Kurzurlauber auf Wochenendpendler und den normalen Berufsverkehr.

Vor allem im Bereich von Baustellen sowie auf den Hauptreiserouten der A3, A5 und der A7 müsse mit Behinderungen gerechnet werden. Bundesweit wird in Richtung Alpen oder Küste mit viel Betrieb gerechnet.

Rückreisewelle zum Ferienende

Auch am Karfreitag kann es laut ADAC noch zu erhöhtem Verkehrsaufkommen kommen. Zum Wochenende sinke die Staugefahr auf den Straßen dann wieder deutlich, bevor es am Ostermontag wieder voller werden könne. Da an diesem Tag die hessischen Schulferien bereits zu Ende gehen, sei mit einer starken Rückreisewelle zu rechnen.

"Um den größten Stau zu umgehen, sollten Autofahrer antizyklisch fahren und die Zeiten des Berufsverkehrs meiden", heißt es vom ADAC weiter. Vor der Abfahrt sollten sich Reisende zudem mit eventuellen Alternativrouten vertraut machen und sich nicht allein auf das Navi verlassen.

Bahn empfiehlt Sitzplatzreservierung

Das Umfahren eines Staus empfiehlt der ADAC ohne Ortskenntnisse nicht. Damit riskiere man, in einem neuen Stau auf der überfüllten Ausweichroute zu landen. "Da ist also oft Durchhalten auf der Autobahn die bessere Wahl", so der Rat.

Wer dem Stress auf der Autobahn über die Schiene aus dem Weg gehen möchte, muss ebenfalls mit Engpässen rechnen. Im Fernverkehr sollte nicht auf eine Sitzplatzreservierung verzichten werden, teilte die Deutsche Bahn mit: "Die stärkste Nachfrage erwarten wir am Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag."