ADAC: Volle Straßen zum Beginn der Sommerferien in Hessen

Kurzmeldung

Mit starkem Reiseverkehr haben die Sommerferien in Hessen begonnen.

Zu größeren Staus kam es dem ADAC zufolge am Wochenende zunächst aber nicht. Dazu trage das Lkw-Fahrverbot auf den Hauptstrecken bei, das während der Sommerferien auch samstags gelte.

Am Freitagnachmittag sei deutlich mehr los gewesen. Ein neuralgischer Punkt sei die Baustelle auf der A3 Richtung Köln zwischen Idstein (Rheingau-Taunus) und Bad Camberg (Limburg-Weilburg) gewesen.

Auch am Frankfurter Hauptbahnhof und auf den Hauptbahnstrecken in Hessen sei etwas mehr los als an einem normalen Samstag, sagte eine Bahn-Sprecherin.