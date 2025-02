Nach einem Zwischenfall während einer Gedenkstunde im Landtag zum 50. Todestag von Oskar Schindler hat ein AfD-Abgeordneter ein Ordnungsgeld kassiert.

Johannes Marxen muss 750 Euro zahlen, wie das Parlament am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Während der Publizist Michel Friedmann am 9. Oktober 2024 in der Gedenkstunde die AfD verbal angriff, schmierte sich Marxen eine weiße Substanz auf seine Nase - in Anspielung auf Friedmans Kokainaffäre vor mehr als 20 Jahren. Schindler hatte viele Hundert jüdische Menschen vor der Ermordung gerettet.