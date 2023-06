Akku brennt - ein Verletzter in Altenzentrum in Rodenbach

Beim Brand eines Fahrradakkus in einem Altenzentrum in Rodenbach (Main-Kinzig) ist am Montagabend ein 88 Jahre alter Bewohner verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag meldete, hatte der Akku im Keller des Hauses Feuer gefangen. Der 88-Jährige habe versucht, mit Wasser aus einer Gießkanne zu löschen. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.