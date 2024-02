Ein Cold Case aus dem Jahr 2002 in Offenbach beschäftigt nun wieder die Polizei. Sie vermutet einen Auftragsmord. Nach einer Ausstrahlung in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" sind neue Hinweise eingegangen.

Bei der Polizei sind mehrere Hinweise zu einem ungeklärten Mord in Offenbach vor mehr als 20 Jahren eingegangen. Das teilten die Polizei in Offenbach und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstag mit. Der Fall zum Mord an Miljan Grujicic war am Mittwochabend Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" .

Im Hinterhof von mehreren Schüssen tödlich getroffen

Am 23. November 2002 wurde demnach der 33 Jahre alte Betreiber der Disco Madonna im dortigen Hinterhof mit mehreren Schüssen getötet.

Die rund 20 eingegangenen Hinweise zum Tode Grujicics würden nun geprüft. "Jedem Hinweis wird nachgegangen, um die Tat, über 20 Jahre nach ihrer Begehung, doch noch aufzuklären", hieß es in der Mitteilung.

Vor zwei Jahren gab es neue Hinweise

Nach der Tat habe es zunächst keine Hinweise auf einen Täter gegeben, so dass die Ermittlungen im folgenden Jahr eingestellt worden seien. Im Sommer 2022 seien diese nach verschiedenen Hinweisen wieder aufgenommen worden.

Derzeit gehen die Ermittler von einem lange geplanten Auftragsmord aus. Dabei stehen als Motive ein Streit über mögliche Drogengeschäfte des Getöteten im Raum, aber auch ein Mord mit einer Schießerei in Montenegro aus dem Jahr 1990, in den Grujicic verwickelt gewesen sein soll.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen, ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt worden.

