Die Stadtpolizei in Frankfurt hat mit zwei Jugendlichen Alkohol-Testkäufe gemacht.

Kontrolliert wurden 17 Betriebe in der Innenstadt und in Bergen-Enkheim. In 13 Fällen erhielten die jungen Testkäufer widerrechtlich alkoholische Getränke, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. In vier Betrieben fehlte der Aushang des Jugendschutzgesetzes.