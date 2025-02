Alkoholfahrt endet mit Unfall in Wiesbaden

Am späten Montagabend ist ein 51-Jähriger mit seinem Wagen in Wiesbaden von der Fahrbahn abgekommen und in ein geparktes Auto gestoßen.

Veröffentlicht am 25.02.25 um 18:27 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Laut Polizei schoben sich so mehrere Autos zusammen, es entstand ein Schaden von rund 23.500 Euro. Der Mann sei stark betrunken gewesen, teilte die Polizei mit, es wurden bei einer Blutentnahme mehr als zwei Promille festgestellt. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen.