Geht es nach der Anklage, wandert Bundeswehroffizier Franco A. für mehr als sechs Jahre ins Gefängnis. Die Generalbundesanwaltschaft ist in ihrem Schlussplädoyer von den Anschlagsplänen des Offenbachers fest überzeugt.

Im Terrorprozess gegen den Offenbacher Bundeswehroffizier Franco A. hat die Anklage am Montag wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdendenden Gewalttat, Verstößen gegen das Waffen-, Kriegswaffen- und Sprengstoffgesetz sowie Betrugs eine Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten gefordert.

Nach Ansicht der Generalbundesanwaltschaft steht nach Ende der Beweisaufnahme fest, dass Franco A. aufgrund seines rechtsradikalen Weltbilds fest zur Begehung eines Anschlags gegen eine Person des öffentlichen Lebens entschlossen war. Dafür spreche "eine Vielzahl von Vorbereitungshandlungen", wie das gezielte Ausspähen der Amadeu-Antonio-Stiftung in Berlin sowie der illegale Erwerb von Waffen, Munition und Sprengstoff durch den Angeklagten, so die Vertreterin des Generalbundesanwalts in ihrem Plädoyer.

"Lügner und Betrüger"

"Wären wir nicht in einem Gerichtssaal, würde ich A. einen Lügner und Betrüger nennen", warf die Anklagevertreterin ihm vor. Er sei ein "rechtsradikaler Terrorist", der fähig sei, Menschen, die sich für Flüchtlinge einsetzten, zu ermorden. Er habe sich eine Tarnidentität als vermeintlicher syrischer Flüchtling zugelegt und Anschläge unter anderem auf Politiker vorbereitet. Zudem soll er Waffen und Sprengstoff aus Bundeswehrbeständen besessen haben.

Franco A. war 2017 festgenommen worden, als er versuchte, eine am Wiener Flughafen deponierte Pistole wieder an sich zu nehmen. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke zeigte sich, dass der Bundeswehroffizier sich unter falscher Identität als syrischer Flüchtling registriert hatte.

Urteil am 5. Juli erwartet

Die Anklage war ursprünglich davon ausgegangen, dass er diese Tarnindentität nutzen wollte, um den Verdacht für den geplanten Anschlag auf Flüchtlinge zu lenken. Von dieser Version rückte die Generalbundesanwaltschaft in ihrem Schlussplädoyer allerdings ab. Es sei dahingestellt, ob A. diese "Legende" für den Anschlag habe nutzen wollen.

Das Gericht schloss nach über einjähriger Verhandlungsdauer die Beweisaufnahme am Montag. Für Freitag sind das Plädoyer der Verteidigung und das sogenannte letzte Wort des Beschuldigten vorgesehen. Das Urteil soll voraussichtlich am 5. Juli verkündet werden.