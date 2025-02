Apothekerkammer: Wieder Engpässe bei Arzneien in Hessen

Nach Engpässen bei Arzneimitteln im vergangenen Jahr, gibt es auch in diesem Jahr wieder Versorgungsprobleme in Hessen.

Veröffentlicht am 14.02.25 um 11:33 Uhr

Seien es im vergangenen Jahr Antibiotika und Kinderarzneimittel gewesen so seien es jetzt Kochsalzlösungen für Infusionen, neurologische Medikamente und Mittel gegen die Hyperaktivitätsstörung ADHS, sagte der neue Präsident der hessischen Landesapothekerkammer, Christian Ude, der Deutschen Presse-Agentur. "Dieses Jahr haben wir zu Glück kein Problem bei Kinderarzneien, Stand jetzt."

"Wir haben zu wenige Produktionsstätten und vor allem, die die da sind, sind häufig am falschen Ort in der Welt", sagte Ude. Unter dem Strich müsse es aber so laufen, dass wir uns wieder selbst versorgen können.