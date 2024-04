Forschung zu Asiatischer Hornisse in Hessen gefordert

Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen in Kirchhain (Marburg-Biedenkopf) will in einem Projekt mehr Daten zur Asiatischen Hornisse sammeln.

Imker seien beunruhigt, da sich das Insekt in Hessen immer weiter ausbreite, sagte Bieneninstituts-Leiterin Meixner. In Siedlungsnähe frisst das Tier gerne Honigbienen, zeigen Studien.