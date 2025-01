Immer mehr Asiatische Hornissen in Hessen

Die Asiatische Hornisse breitet sich weiter aus.

In Hessen wurde das Tier erstmals im Jahr 2019 nachgewiesen, damals ausschließlich in Südhessen. Laut dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) gibt es inzwischen auch Vorkommen in Mittelhessen. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 280 Nester gezählt, im Jahr zuvor waren es noch 150.