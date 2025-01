Vor einem Kiosk am Hauptbahnhof in Frankfurt ist ein 38-Jähriger verletzt worden.

Ein 33-Jähriger stach dem Mann am Mittwochvormittag mit einer abgebrochenen Glasflasche in den Halsbereich, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der obdachlose Tatverdächtige wurde umgehend von der Polizei festgenommen, weil Beamte in der Nähe waren. Das Opfer kam mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.