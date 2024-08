Auf Fähre rangiert Seniorin fährt ihr Auto in den Rhein

Eine 80 Jahre alte Frau ist bei Trebur mit ihrem Auto in den Rhein gefahren. Der Unfall passierte, als sie ihr Auto auf einer Fähre umparken wollte. Passanten fischten die Seniorin in höchster Not aus dem Wasser.

Eigentlich wollte sie nur ihr Auto umparken, doch das ging ordentlich schief: Bei dem Versuch, auf der Rheinfähre Kornsand ihr Auto in eine andere Position zu bringen, ist am Mittwochvormittag eine 80 Jahre alte Frau mitsamt ihrem Fahrzeug im Rhein bei Trebur (Groß-Gerau) gelandet. Nach Angaben der Polizei konnte die Frau sich selbst aus dem Auto befreien. Passanten, die den Unfall mitbekommen hatten, zogen die Seniorin aus dem Wasser. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch untersucht, zog sich bei dem Geschehen aber keine Verletzungen zu. Auto mit Kran aus dem Wasser geholt Das Auto trieb dann weiter stromabwärts und landete nach mehreren hundert Metern am Ufer. Es wurde mit einem Kran aus dem Wasser gezogen. Weil aus dem Wrack Öl austrat, musste eine Ölsperre ausgelegt werden. Neben der Polizei waren die Wasserschutzpolizei, ein Hubschrauber sowie Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG im Einsatz. Die Fähre verkehrt zwischen Nierstein (Rheinland-Pfalz) und und dem Rheinübergang Trebur-Kornsand (Groß-Gerau), wo die 80-Jährige an Bord ging. Warum die Frau ihr Auto nochmal umparken wollte, ist nicht bekannt.