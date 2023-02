Ein Verletzter, drei beschädigte Lastwagen, bis zu zwölf Kilometer Stau: Das ist die Bilanz eines Unfalls auf der Autobahn 3 in einer Unterführung am Flughafen Frankfurt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei ist es am Dienstagnachmittag in der Unterführung unter der Rollbrücke Ost des Frankfurter Flughafens auf der A3 zu einem folgenreichen Auffahrunfall gekommen. Der Fahrer eines Sattelzugs bremste wegen eines Rückstaus, woraufhin ein Lastwagen auf ihn auffuhr - und dann noch ein Kleintransporter.

Zwei Insassen in dem Sprinter wurden eingeklemmt und aus dem Fahrzeug befreit. Weil Zeugen des Unfalls berichtet hatten, dass es schlimm um die beiden stehe, forderte die Polizei einen Rettungshubschrauber an. Dieser landete um kurz nach 14.30 Uhr, weshalb sämtliche Fahrspuren in Richtung Frankfurt zwischen Mönchhof-Dreieck und Anschlussstelle Kelsterbach (Groß-Gerau) gesperrt wurden.

Eine Stunde lang Vollsperrung

Die Vollsperrung dauerte etwa eine Stunde. Der Verkehr aus Richtung Köln staute sich auf bis zu zwölf Kilometern. Da sich herausstellte, dass einer der Eingeklemmten nicht und der andere nur leicht verletzt war, flog der Hubschrauber leer zurück.

Gegen 15.40 Uhr wurde die linke Fahrspur wieder freigegeben. Die Bergung eines Sattelzugs zog sich in die Länge, weswegen Autos und Lastwagen auch am frühen Abend noch auf rund elf Kilometern im Stau standen. Dadurch ergab sich eine Verzögerung von etwa einer Stunde. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf etwa 90.000 Euro.

Weiterer Lkw-Unfall in Richtung Köln

Auf der A3 gab es am Dienstagnachmittag einen weiteren Unfall, der einen längeren Stau nach sich zog - diesmal in Richtung Köln. Zwischen Bad Camberg (Limburg-Weilburg) und Diez (Rheinland-Pfalz) stießen zwei Lastwagen aneinander. Dabei trat Diesel oder Motoröl aus. An der Stelle gab es bis zu sieben Kilometer Stau.