Auto gerät bei Unfall in Kassel in Brand

Bei einen Unfall ohne Fremdeinwirkung in Kassel ist ein Auto in der Nacht zum Freitag in Brand geraten.

Die beiden Insassen des Unfallwagens konnten von Ersthelfern aus dem brennenden Wagen gerettet werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Laut Polizei war der 27 Jahre alte Fahrer zu schnell gefahren, verlor die Kontrolle über den Pkw und überschlug sich. Er und seine 25 Jahre alte Beifahrerin wurden verletzt.