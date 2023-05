Auto in Ahnatal absichtlich angezündet

Die Polizei in Ahnatal (Kassel) ermittelt nach einem in Flammen aufgegangenen Auto wegen Brandstiftung.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gehen die Ermittler davon aus, dass der Wagen in der Nacht zum Sonntag absichtlich angezündet wurde. Der Brand griff auch auf ein weiteres, dahinter geparktes Fahrzeug über. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.