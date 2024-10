Auto in Neu-Isenburg in Flammen

In der Hermannstraße in Neu-Isenburg (Offenbach) ist am späten Abend ein Auto ausgebrannt.

Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert. Die Kriminalpolizei schließt nach Angaben vom Sonntag Brandstiftung nicht aus. Die Ermittler suchen Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben.