Auto in Rüsselsheim in Brand gesetzt

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Rüsselsheim ein Auto in Brand gesetzt.

Die Flammen griffen laut Polizei auf ein weiteres Auto über. Durch die entstandene Hitze gingen zudem nahegelegene Fensterscheiben zu Bruch. Wegen des Rauchs musste ein Wohngebäude von der Feuerwehr gelüftet und auf giftige Gase überprüft werden. Anschließend konnten die Anwohner wieder zurück.