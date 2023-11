Frankfurter stirbt bei Unfall in Mainz

Tödlicher Unfall in Mainz

Ein Auto ist nachts in Mainz in eine Fußgängergruppe gefahren. Ein 55 Jahre alter Mann aus Frankfurt starb, eine Frau überlebte verletzt. Weitere Begleiter mussten den Unfall mitansehen.

Der Unfall passierte am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs . Nach Angaben der Polizei erfasste ein 19 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen zwei Fußgänger, die gerade die Straße an einer für Fußgänger ausgeschalteten Ampel überquerten.

Ein 55 Jahre alter Mann aus Frankfurt wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Seine 41 Jahre alte Begleiterin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Luft geschleudert

Durch die Wucht des Aufpralls seien beide Fußgänger durch die Luft geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Im Auto des 19-Jährigen saßen drei Personen. Alle blieben laut Polizei unverletzt, erlitten aber einen Schock und wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Die beiden verunglückten Fußgänger gehörten nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu einer fünfköpfigen Gruppe. Die anderen drei Personen liefen zum Unfallzeitpunkt etwa 50 Meter hinter den beiden anderen und mussten den Unfall mit ansehen.

Um den genauen Hergang zu klären, wurde ein Gutachter hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme wurde der betroffene Straßenabschnitt voll gesperrt.

