Auto überschlägt sich in Fulda

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall in Fulda schwere Verletzungen erlitten.

Veröffentlicht am 12.04.25 um 09:12 Uhr

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 30-Jährige am Freitagabend zwischen den Stadtteilen Mittelrode und Haimbach unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto verlor und sich der Wagen überschlug.

Dem schwer verletzten Mann wurde Blut entnommen, da der Verdacht auf Trunkenheit im Straßenverkehr besteht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.