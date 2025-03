Autobrände in Dreieich und Langen

Ein SUV ist am frühen Mittwochmorgen im Stadtteil Sprendlingen in Dreieich (Offenbach) komplett ausgebrannt.

Veröffentlicht am 05.03.25 um 18:57 Uhr

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Schaden: rund 40.000 Euro. In Langen (Offenbach) ging am Dienstag auf einem Baumarktparkplatz ein Kombi in Flammen auf. Die Ursache lag laut Polizei im Motorraum.