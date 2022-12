Peter Feldmann vor dem Verhandlungsbeginn am Freitag.

Das Frankfurter Landgericht hat den abgewählten Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann kurz vor Weihnachten verurteilt. Er muss eine Geldstrafe von 21.000 Euro und einen Wertersatz zahlen – und gilt ab jetzt als vorbestraft.

Der abgewählte Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann ist im Korruptionsprozess vor dem Frankfurter Landgericht wegen Vorteilsannahme in zwei Fällen verurteilt worden. Wie die Richter am Freitag verkündeten, muss der SPD-Politiker eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 175 Euro und einen Wertersatz in Höhe von 5.989 Euro zahlen.

Insgesamt kommen auf Feldmann damit Kosten in Höhe von 26.989 Euro sowie die Verfahrenskosten zu. Durch das Urteil mit mehr als 90 Tagessätzen gilt der ehemalige Frankfurter Rathaus-Chef als vorbestraft.

Staatsanwaltschaft forderte höhere Geldstrafe

Die verhängte Geldstrafe von 21.000 Euro liegt unter der Forderung der Staatsanwaltschaft: Diese hatte zuvor eine Geldstrafe von 31.500 Euro, aufgeteilt in 180 Tagessätze zu je 175 Euro, und einen Wertersatz von 5.989 Euro gefordert. Auch sie sah es in ihrem Plädoyer als erwiesen an, dass sich Feldmann in zwei Fällen der Vorteilsannahme schuldig gemacht hatte.

Feldmanns Verteidiger hingegen hatte auf Freispruch plädiert und betont, dass Feldmann nicht unzulässig Einfluss auf die städtische Politik genommen habe. Der 64-Jährige hatte vor Gericht zuletzt immer wieder betont, er sei nicht korrupt und "habe in keine Kasse gegriffen".

Feldmann lässt Revision offen

Feldmann selbst kündigte nach der Urteilsverkündung am Freitag an, dass er eine Revision prüfen werden. Im Gespräch mit dem hr sagte er, er werde sich dies "in Ruhe überlegen". Mit einer Revision würde der Fall Feldmann dann vor dem Oberlandesgericht landen.

Feldmann soll AWO wohlwollend behandelt haben

Feldmann war im Prozess vorgeworfen worden, sich als Politiker der AWO gegenüber wohlwollend verhalten zu haben. Im Gegenzug gewährte die AWO ihm Vorteile, unter anderem einen überbezahlten Job für seine damalige Freundin und spätere Frau Zübeyde an der Spitze einer neuen deutsch-türkischen AWO-Kita in Frankfurt.

Feldmanns Verteidigung bestritt dies: Feldmann habe aufgrund der türkischen Herkunft und des einschlägigen Studiums seiner späteren Frau davon ausgehen dürfen, dass deren Einstellung als Kita-Leitung rechtmäßig gewesen sei. Das Gericht sah dies als erwiesen an. Der Wertersatz von 5.989 Euro sei die Summe, zu der Feldmann vom überhöhten Gehalt seiner Frau profitiert habe, sagte der Vorsitzende Richter Werner Gröschel in der Urteilsbegründung.

Prozess in AWO-Affäre verwickelt

Das Verfahren um Feldmann steht in Zusammenhang mit der millionenschweren AWO-Affäre bei den Verbänden Frankfurt und Wiesbaden. Die frühere Wiesbadener AWO-Geschäftsführerin Hannelore Richter hatte Feldmann immer wieder mit SMS-Nachrichten, die in dem Verfahren verlesen wurden, zur Unterstützung aufgefordert. Richter hatte als AWO-Sonderbeauftrage in Frankfurt der damaligen Freundin Feldmanns trotz fehlender Berufserfahrung und Qualifikation den Posten als Kita-Leitung verschafft.