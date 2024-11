Axt mit integriertem Messer in Waffenverbotszone in Limburg

Die Polizei hat bei Kontrollen in der Waffenverbotszone in Limburg am Freitagabend eine Axt mit integriertem Taschenmesser sichergestellt.

Nähere Angaben dazu machten die Beamten nicht. Zudem wurde bei der Kontrolle einer Gruppe Jugendlicher Cannabis aufgefunden und ebenfalls sichergestellt.