Bad Nauheim feiert Elvis Presley

Am 8. Januar wäre Elvis Presley 90 Jahre alt geworden - Bad Nauheim feiert den weltberühmten einstigen Mitbürger.

Während seiner Militärzeit hatte der "King of Rock'n'Roll" für rund eineinhalb Jahre in der Stadt im Wetteraukreis gelebt, und noch heute wird an zahlreichen Orten sein Andenken in Ehren gehalten. In den kommenden Tagen dürfen sich Elvis-Fans auf ein vielfältiges Programm freuen - von Musik und Party über Wissenswertes zu dem US-Star bis hin zu Kunst. Informationen zum Programm gibt es über die Touristeninformation.