Friedrich-Perthes-Preis an Denis Scheck

Der Literaturkritiker, Übersetzer und Journalist Denis Scheck erhält für sein Engagement für die Buchbranche den neuen Friedrich-Perthes-Preis des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Der Preis werde am 5. Juni in Berlin anlässlich des Kongresses "Neue Kapitel" zum 200. Jubiläum des Börsenvereins an den 60-Jährigen übergeben, teilte der Börsenverein am Dienstag in Frankfurt mit.

"Denis Schecks Verdienst ist es, die Literaturkritik anfassbar und nahbar gemacht zu haben", würdigte Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins. Scheck sei eine der wichtigsten Stimmen der Literaturvermittlung und verbinde eine fundierte Kritik mit großer Lust am Debattieren.

Denis Scheck Bild © picture-alliance/dpa

Denis Scheck war von 1997 bis 2016 Literaturredakteur beim Deutschlandfunk, unter anderem als Moderator der Sendung Büchermarkt. Bekannt wurde er vor allem durch die Fernsehsendungen Druckfrisch (ARD), die er seit 2003 moderiert, sowie die Sendung lesenswert des Südwestrundfunks, die von 2016 bis 2024 lief. Seit 2019 veröffentlicht er "Schecks Kanon", eine Liste bedeutender Werke der Weltliteratur.

Mit dem neu konzipierten Friedrich-Perthes-Preis ehrt der Börsenverein nach eigenen Angaben Personen und Organisationen, die sich in herausragendem Maße um das Buch und die Buchbranche verdient gemacht haben. Denis Scheck ist der erste Preisträger.