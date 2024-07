20-Jähriger an Edertalsperre aus dem Wasser gerettet

Zwei Männer haben einen 20-Jährigen im nordhessischen Waldeck mutmaßlich vor dem Ertrinken gerettet.

Dieser war mit einem Freund im Strandbad an der Edertalsperre geschwommen. Plötzlich habe er um Hilfe gerufen, teilte die Wasserschutzpolizei am Samstag mit. Einer der Männer warf ihm daraufhin einen Rettungsring zu, gemeinsam zogen sie den 20-Jährigen aus dem Wasser. Er kam in ein Krankenhaus. Der Freund schwamm den Angaben zufolge selbst ans Ufer.

Die Wasserschutzpolizei wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nur geübte Schwimmer ins Wasser gehen sollten. Erst am Donnerstag war ein 17-Jähriger nach einem Badeunfall in Lampertheim (Bergstraße) gestorben.