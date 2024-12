Sperrungen am Schiersteiner Kreuz

Am Schiersteiner Kreuz bei Wiesbaden kommt es auf der A66 in den nächsten Tagen zu Sperrungen in Richtung Rüdesheim.

Wie die Stadt mitteilte, wird am Dienstag ab 9 Uhr die Ausfahrt Mainz-Rüdesheim, ab Mittwoch bis voraussichtlich Freitag dann die Ausfahrt Frankfurt-Mainz wegen Instandsetzungsarbeiten gesperrt. Eine Umleitung ist jeweils ausgeschildert. Autofahrer werden gebeten, den Bereich möglichst zu meiden.