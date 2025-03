Bekennerschreiben nach Brandanschlag in Gießen

Nachdem Anfang der Woche mehrere Geldtransporter vor der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen für Geflüch- tete in Gießen in Brand geraten sind, ist nun ein Bekennerschreiben im Internet aufgetaucht.

"Wir haben am 17.03. die Koordinationsstelle der Bezahlkarte in Hessen mit Brandsätzen angegriffen", heißt es darin. Das Regierungspräsidium Gießen "verdient jeden Angriff", weil es Abschiebungen hessenweit koordiniere. Das Schreiben sei Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei am Donnerstag. Sie geht von Brandstiftung aus.