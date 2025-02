Betrunkener bricht in Cafe in Darmstadt ein

Ein betrunkener 28-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag in ein Cafe in der Ernst-Ludwig-Straße eingebrochen.

Veröffentlicht am 06.02.25 um 14:40 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Laut einer Mitteilung vom Freitag zerstörte der Mann mit einem Absperrpfosten eine Scheibe und entwendete Geld. Er flüchtete, wurde kurze Zeit später aber gefasst. Ein Alkholtest ergab einen Wert von 2 Promille.