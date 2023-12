Ein Autofahrer ist in Taunusstein (Rheingau-Taunus) mit seinem Wagen in den Straßengraben gefahren und anschließend geflüchtet.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, meldeten Zeugen das auf der Seite liegende Fahrzeug zwischen B417 und Jagdschloss Platte. Den betrunkenen, leicht verletzten Halter trafen die Beamten an seiner Anschrift an. Gegen den 39-Jährigen wird ermittelt.