Kilometerweit fährt ein offenbar betrunkener Mann mit einem Radlader über die Bundesstraße. Jedes Mal, wenn ihm ein Auto entgegenkommt, zieht er in den Gegenverkehr. Am Ende landet das Gerät in einem Teich. Dort liegt der Radlader jetzt nicht mehr.

Erst kracht er rechts in die Leitplanke, Sekunden später in den Kotflügel eines entgegenkommenden Autos: In Schlangenlinien fährt ein Radlader an Christi Himmelfahrt über die Bundesstraße zwischen Burgwald-Ernsthausen und Bottendorf (Waldeck-Frankenberg).

Ein Video einer Augenzeugin zeigt die Irrfahrt. Sie hat die Polizei am Telefon, während sie filmt. Diese bestätigt am Freitagvormittag: Das Video ist authentisch.

Kurze Zeit später endete die Fahrt - halb in einem Weiher im Wald. Noch am Donnerstagabend nehmen die Beamten einen 28 Jahre alten Mann fest. Den Radlader habe er gestohlen, das Fahrzeug stamme vom Hof einer Baufirma, so die Polizei.

Komplizierte Bergung mit ferngesteuertem Fahrzeug

Mittlerweile konnte der Radlader geborgen werden. Die Aktion am Freitag gestaltete sich allerdings schwierig, denn das Baugerät stand im Wald in Schräglage, die Räder im Wasser des Weihers. Zunächst sicherte die Firma, der die Baumaschine gehört, den Radlader mit Eisenketten an einem Baum.

Gegen 14.30 Uhr zogen Mitarbeiter der Firma den etwa 20 Tonnen schweren Radlader mit einem sogenannten Holzrückefahrzeug, mit dem normalerweise Baumstämme herumgehoben werden, auf einen Waldweg. Der Radlader war noch fahrtüchtig. Nach Polizeiangaben mussten mehrere Bäume für die Aktion gefällt werden.

Mit Vorsatz gehandelt? Staatsanwaltschaft ermittelt

Drei Autos wurden nach Polizeiangaben bei der zerstörerischen Fahrt am Donnerstag beschädigt und eine 55 Jahre alte Fahrerin aus Burgwald leicht verletzt. Sowohl der Radladerfahrer als auch die Autofahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verdacht, dass er sich selbst verletzt habe, bestätigt sich nicht, so die Polizei.

Nach einer chaotischen Fahrt über die Bundesstraße landet ein 28-jähriger Radladerfahrer in diesem Waldteich. Bild © Silvia Ritter

Auf dem Video ist erkennbar, dass der Fahrer immer wieder auf die Gegenspur fährt, wenn ein Auto entgegenkommt. Das wirft die Frage auf, ob der Fahrer mit Vorsatz gehandelt hat. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb Ermittlungen aufgenommen.

Zudem ist der Mann laut Polizei offenbar betrunken gewesen. In Ernsthausen soll er vor seiner Fahrt über die Bundesstraße bereits einen Baum umgefahren haben.

Vor der Bergung: Der Radlader wurde mit einer Kette gesichert. Bild © Silvia Ritter