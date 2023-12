Betrunkener Mann randaliert in Limburg

Ein stark betrunkener Mann ist am Mittwochabend in ein Mehrfamilienhaus in Limburg eingedrungen und hat randaliert.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, beschädigte er die Heizung im Keller des Hauses. Anwohner alarmierten die Polizei, diese nahmen den 44-Jährigen vorläufig fest. Er hatte laut Polizei fast drei Promille Alkohol im Blut.