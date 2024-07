Das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigte Mitte Oktober 2023 den ersten Ausbruch in Deutschland in einer Schafhaltung im Landkreis Kleve (Nordrehin-Westfalen). Wenige Tage später gab es weitere Ausbrüche in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Rheinland-Pfalz. Am 5. Juli wurde der Fall in Alsfeld gemeldet. Es handelte sich um ein Rind aus Niedersachsen, das laut Landwirtschaftsministerium vor dem Transport negativ getestet worden war. Nach Angaben des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit gibt es derzeit deutschlandweit rund 80 Fälle.