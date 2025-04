Blinde Frau in Kassel sexuell belästigt

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in Kassel eine blinde Frau am Bahnhof sexuell belästigt.

Veröffentlicht am 15.04.25 um 17:42 Uhr







Laut einer Mitteilung vom Dienstag bot der Mann der 42-Jährigen zunächst seine Hilfe an. Als das spätere Opfer zustimmte, berührte er die Frau unsittlich an Brust und Gesäß und küsste sie. Nach rund einer halben Stunde flüchtete er. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.