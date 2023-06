Sirene im Dauermodus: In Raunheim (Groß-Gerau) hat offenbar ein Blitz in eine Sirene eingeschlagen und so am Donnerstagnachmittag einen Dauerton ausgelöst.

Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr heulte die Sirene rund 40 Minuten lang in einem Wohngebiet. Um dem Dauerton ein Ende zu setzen, musste die angerückte Feuerwehr einen Schaltschrank aufbrechen und anschließend die Sicherung ziehen.

Die Ursache für den technischen Defekt an der Anlage ist zwar noch unklar. Aber die Feuerwehr vermutet einen Blitzeinschlag als Grund für die vorübergehende Dauerbeschallung.