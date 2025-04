Zur sogenannten "Speedweek" geht die Polizei in dieser Woche verstärkt auf die Jagd nach Rasern. Wo in Hessen Radarfallen stehen und wann der Höhepunkt des Blitzermarathons stattfindet: Hier erfahren Sie es.

Die Polizei kontrolliert in dieser Woche in weiten Teilen Deutschlands verstärkt die Geschwindigkeit im Straßenverkehr. Während der Name dieser Aktionstage mit "Speedweek" oder "Blitzermarathon" variiert, ist das Resultat stets dasselbe: Wer zu schnell fährt, wird zur Kasse gebeten. Dafür sorgen auch in Hessen wieder dutzende Radarfallen.

Wir haben die im Vorfeld angekündigten Radarstellen für Hessen nach Region aufgelistet. Einen Anspruch auf Vollständigkeit kann sie nicht erfüllen: Die Polizei will darüber hinaus weitere unangekündigte Blitzer aufstellen. Höhepunkt des Blitzermarathons ist am Mittwoch zwischen 6 und 22 Uhr, wie der ADAC ankündigte.

Weitere Informationen Blitzermarathon 2025: Hier wird in Ihrer Region geblitzt Hier finden Sie alle Standorte der Polizeipräsidien in Nordhessen, Osthessen, Mittelhessen, Westhessen, Frankfurt, Südosthessen und Südhessen. Ende der weiteren Informationen

Der ADAC sieht im Blitzermarathon einen Beitrag zur Verkehrssicherheit in Deutschland. "Eine solche Woche alleine schafft jedoch nicht sofort alle Risiken im Straßenverkehr dauerhaft aus der Welt", sagte ein Sprecher. Sie solle aber auch einen Denkanstoß geben für Autofahrerinnen und Autofahrer geben, ihre Fahrweise zu überdenken.

Bis auf Berlin und das Saarland nehmen laut ADAC alle Bundesländer mit verschiedenen Schwerpunkten an der "Speedweek" teil, die vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk Roadpool organisiert wird. Während manche Länder ihre Blitzer über die Woche hinweg gleichmäßig verteilen, hat Hessen wie in der Vergangenheit seinen Höhepunkt für die Wochenmitte auserkoren.

Nächste "Speedweek" in den Sommerferien

Kontrolliert werden soll laut ADAC vor allem auf unfallträchtigen Abschnitten und im Bereich von Schulen und Baustellen. Dahinter stehe das zentrale Anliegen, die Sicherheit auf Deutschlands Straßen zu erhöhen.

Der Termin für die nächste "Speedweek" in den Sommerferien steht nach Angaben des ADAC bereits fest: Die zweite und letzte Aktionswoche des Jahres ist vom 4. bis 10. August geplant. Die Termine liegen bewusst in den Schulferien, weil in dieser Zeit erfahrungsgemäß besonders viele Autofahrer unterwegs sind.

Die Erfahrung zeigt aber auch: Die Bilanz der "Speedweek" ist zumindest verzerrt, weil zahlreiche Blitzerstellen bereits im Vorfeld kommuniziert werden.

Beim letzten "Blitzermarathon" half der Regen

Beim vergangenen "Blitzermarathon" 2024 fotografierte ein Blitzer in Florstadt-Staden (Wetterau) zum Beispiel ein Auto, das statt der erlaubten 50 km/h auf 87 km/h beschleunigt hatte. Der Raser musste ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro zahlen, dazu kamen zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Alles in allem kamen Verkehrssünder in Hessen im vergangenen Jahr aber vergleichsweise glimpflich davon. Ein Grund neben der Ankündigung der Blitzerstellen: Es hatte geregnet.