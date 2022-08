Brand in Frankfurter Entsorgungsanlage

Mehr als 500.000 Euro Schaden Brand in Frankfurter Entsorgungsanlage

Bei einem Brand in einer Papierentsorgungsanlage in Frankfurt-Fechenheim ist ein Schaden in Höhe von mehr als einer halben Millionen Euro entstanden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte vermutlich ein "Fehlwurf" - ein falsch entsorgter Gegenstand wie etwa eine Batterie - das Feuer ausgelöst.