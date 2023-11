Brand in leer stehendem Gebäude in Erbach

Kurzmeldung Brand in leer stehendem Gebäude in Erbach

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Sonntagmorgen in Erbach (Odenwald) ein Feuer in einem leer stehenden Gebäude ausgebrochen.

Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt, die Feuerwehr löschte den Brand. Anwohner hatten die Einsatzkräfte gegen 6 Uhr alarmiert.