Brand in Mülltonnenschuppen in Bad Arolsen greift auf Wohnhaus über

In einem Schuppen mit Mülltonnen ist am Sonntagabend in Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) ein Feuer ausgebrochen.

Die Flammen schlugen auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses über, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten verhindern, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.