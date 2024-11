Brand in Rüsselsheimer Autowerkstatt

Wegen eines Feuers in einer Autowerkstatt in Rüsselsheim (Groß-Gerau) kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr.

Bild © 5vision.news

Der Dachstuhl des Gebäudes war in Brand geraten. Mehrere Zugführer bemerkten die Flammen. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Die Schadenshöhe und die Ursache des Brandes sind noch unbekannt.