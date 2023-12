Feuerwehr-Einsatz in Heppenheim

Brand in Seniorenheim

In einer Wohnresidenz für Senioren in Heppenheim hat es am 2. Weihnachtsfeiertag gebrannt.

In der Küche einer Wohnung im 4. Stock ist aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Die betroffene Wohnung wurde durch den Brand und den dadurch entstandenen Rußschaden schwer beschädigt und somit unbewohnbar.

Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren nicht da. Die restlichen Hausbewohnerinnen - und bewohner wurden ins Freie gebracht. Sie konnten nach den Löschmaßnahmen wieder zurückkehren. Der Gesamtschaden beläuft sich im unteren sechsstelligen Bereich.