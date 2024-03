Brand in Seniorenwohnheim in Bad Sooden-Allendorf

Bei einem Brand in einem Seniorenwohnheim in Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner) sind zwei Bewohner verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag meldete, war am Mittwochabend ein Backofen in Brand geraten. Ein 56-Jähriger hatten diesen angestellt und dabei übersehen, dass noch Kochhandschuhe im Ofen waren. Er und ein weiterer Bewohner wurden leicht verletzt.