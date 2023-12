Feuerwehreinsatz in Tiefgarage in Geisenheim (Rheingau-Taunus)

Feuerwehreinsatz in Tiefgarage in Geisenheim (Rheingau-Taunus) Bild © Rheingau-Taunus-Kreis

Brand in Tiefgarage in Geisenheim

Ein Brand in einer Tiefgarage in Geisenheim (Rheingau-Taunus) hat am Mittwochmorgen zu einer starken Rauchentwicklung geführt.

Die Feuerwehr rief Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine konkrete Gefahr bestand aber nicht, verletzt wurde niemand. Die 13 Bewohner mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen.