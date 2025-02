Brand in Wiesbaden - Deckenteil fällt auf Feuerwehrmann

In der Nacht zu Freitag brannten mehrere Mülltonnen in einem Gebäudedurchgang in Wiesbaden.

Während der Brandbekämpfung löste sich nach Angaben der Feuerwehr ein etwa zehn Quadratmeter großes Teil der Deckenverkleidung und fiel auf einen Feuerwehrmann. Bei den Rettungsarbeiten wurden fünf Feuerwehrleute verletzt, es entstand ein Schaden von 40.000 Euro. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.